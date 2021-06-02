İyi Parti'de istifa depremi! Yalan ve iftira siyasetine alet olmadılar

İyi Parti'de yükselen parti içi gerginlik Bursa'da da hat safhaya ulaştı. Rize olaylarının ardından, Mustafakemalpaşa'da kurgulanmış bir darp olayı üzerinden siyaset yapan Selçuk Türkoğlu'na tepkiler büyüyor. Çok sayıda suç kaydı bulunan taksici Engin Dürü'nün, "Belediyede darp edildim" yalanı üzerinden ardı ardına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, ve İlçe Başkanı Tevfik Demir, dul bir kadını 2 genç kızıyla tehdit etmekten çekinmeyen taksiciye can siperane bir şekilde sahip çıkınca istifalar kaçınılmaz oldu.

KURUCU ÜYELER VE YÖNETİCİLER BİLE İSTİFA ETTİ

Selçuk Türkoğlu'nun tepki çeken siyasi anlayışından rahatsız olan ve aralarında, parti kurucusu, yönetici ve delegelerinde bulunduğu tam 16 kişi İyi Partiden istifa etti. Mustafakemalpaşa İlçe teşkilatı delege ve Kurucu üyesi Kadir Özsoy, Yönetici Emret Bulut, ve Tolga Terzi gibi çok sayıda parti kurucusu ve yöneticilerden oluşan etkin isimler, birer birer istifasını verdi.

25 KURUCU ÜYE KALDI

Arka arkaya gelen istifaların ardından, İyi Parti Mustafakemalpaşa ilçe teşkilatının kurulması aşamasında büyük emek sarf eden ve başrol oynayan 54 kişiden geriye sadece 25 kurucu üye kaldı. Diğer yandan Bursa'da bazı gazetecileri ziyaret eden İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, hala o taksiciyi savunmaya devam etti. Türkoğlu ziyaret ettiği köşe yazarları ve bazı gazetecilere, "O şahıs yazıldığı gibi bir suç makinesi değil. Sadece evrakta sahtecilikler bir takım suç kayıtları var" dedi.