Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İyi Parti'de istifa depremi! Yalan ve iftira siyasetine alet olmadılar
Giriş Tarihi: 2.6.2021 13:02 Son Güncelleme: 2.6.2021 13:08

'de istifa depremi! Yalan ve iftira siyasetine alet olmadılar

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İyi Parti'de istifa depremi! Yalan ve iftira siyasetine alet olmadılar

’da suç makinesi olan birini mağdur ilan etmeye kalkıp AK Partili belediyeye karşı yalan ve iftira siyaseti yürütmeye kalkan İl Başkanı’nın bu tutumu çok sayıda istifaya neden oldu. Bursa İl Başkanı ’nun da parti üyesi olan bir taksici üzerinden kurguladığı algı siyaseti büyük tepki topladı. Taksicinin skandal itirafı üzerine ise istifalar arka arkaya geldi. İyi Parti ilçe yönetiminden çoğu kurucu 16 kişi istifa etti.

İyi Parti'de yükselen parti içi gerginlik Bursa'da da hat safhaya ulaştı. Rize olaylarının ardından, Mustafakemalpaşa'da kurgulanmış bir darp olayı üzerinden siyaset yapan Selçuk Türkoğlu'na tepkiler büyüyor. Çok sayıda suç kaydı bulunan taksici Engin Dürü'nün, "Belediyede darp edildim" yalanı üzerinden ardı ardına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, ve İlçe Başkanı Tevfik Demir, dul bir kadını 2 genç kızıyla tehdit etmekten çekinmeyen taksiciye can siperane bir şekilde sahip çıkınca istifalar kaçınılmaz oldu.

KURUCU ÜYELER VE YÖNETİCİLER BİLE İSTİFA ETTİ

Selçuk Türkoğlu'nun tepki çeken siyasi anlayışından rahatsız olan ve aralarında, parti kurucusu, yönetici ve delegelerinde bulunduğu tam 16 kişi İyi Partiden istifa etti. Mustafakemalpaşa İlçe teşkilatı delege ve Kurucu üyesi Kadir Özsoy, Yönetici Emret Bulut, ve Tolga Terzi gibi çok sayıda parti kurucusu ve yöneticilerden oluşan etkin isimler, birer birer istifasını verdi.

25 KURUCU ÜYE KALDI

Arka arkaya gelen istifaların ardından, İyi Parti Mustafakemalpaşa ilçe teşkilatının kurulması aşamasında büyük emek sarf eden ve başrol oynayan 54 kişiden geriye sadece 25 kurucu üye kaldı. Diğer yandan Bursa'da bazı gazetecileri ziyaret eden İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, hala o taksiciyi savunmaya devam etti. Türkoğlu ziyaret ettiği köşe yazarları ve bazı gazetecilere, "O şahıs yazıldığı gibi bir suç makinesi değil. Sadece evrakta sahtecilikler bir takım suç kayıtları var" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İyi Parti'de istifa depremi! Yalan ve iftira siyasetine alet olmadılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA