1000’e yakın askere ulaşıldı

İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt genelindeki ankesörlü telefonlarda kullanılan kartların hafızalarını mercek altına aldı. Yurt genelinde 90 bin sabit hat ve HTS havuzundaki 600 milyon veri inceleniyor. Bu yöntemle bugüne kadar daha önce herhangi bir FETÖ bağlantısına rastlanmayan 1000'e yakın asker deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kripto FETÖ'cülerin tespiti için yeni bir yöntem üzerine yoğunlaştı. TSK'daki örgüt üyelerinden sorumlu mahrem imamların örgütsel tedbir için "Ankesörlü telefon kartlarını" (AKS) kullandığı ortaya çıkarıldı. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda Türkiye'de bulunan 90 bin sabit hat ve HTS havuzundaki 600 milyon veri incelendi. Sadece İstanbul'da herhangi bir FETÖ mensubiyetine rastlanmayan bine yakın asker deşifre oldu. Örgütün 2014 sonrasında aynı yöntemi TSK haricindeki yargı ve emniyet gibi mahrem birimlerinde de kullandığı tespit edildi. Soruşturma ilerleyen süreçte bu yönde de genişleyebilir. Bu yöntemle, örgütsel tedbire uyarak kendisine bağlı askeri personeli, farklı ankesörlü telefonlardan sadece kendilerinin kullandığı ankesörlü kartlarla arayan mahrem imamlar ve bugüne kadar haklarında işlem yapılmayan TSK mensupları da deşifre olmaya başladı.