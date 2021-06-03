3 terörist etkisiz hale getirildi

İRAN sınırındaki Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde modüler duvar yapımında çalışan firma elemanlarının güvenliğini sağlayan METİ timlerine, İran topraklarından bir grup PKK'lı terörist önce uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ardından teröristler, görevli time omuzdan atma füze ile saldırı gerçekleştirdi. PKK'lı teröristlerin saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, METİ timleri tarafından terörist gruba yönelik ateşle karşılık verildi. Teröristlerin bulunduğu bölge uzun namlulu ağır makineli silahlarla yoğun ateş altına alındı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından bölgede yapılan keşif ve gözetleme sonucu, saldırıyı gerçekleştiren 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği tespit edildi.