Adalar’da at ölümleri bile bile gelmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı atlar birer birer ölüyor. Önceki gün ahırlara hapsedilen atlardan biri daha öldü. Adalar Belediyesi'nin, 2020'de atlara kayıtdışı ilaç kullandığı gerekçesiyle ceza aldığı ortaya çıktı. İBB sorumluluğundaki atlar ölmeye devam ederken, yeni bir skandal daha patlak verdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Aralık 2019'da yaptığı ani denetimlerde, Adalar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün kayıtdışı ilaç bulundurduğu ve veteriner hekim Mustafa Ün'ün bu ilaçları kullandığı tespit edildi.Skandalın ortaya çıkması üzerine Adalar Belediyesi, "Veteriner hekimimiz Mustafa Ün, o denetimler sırasında belediyemizde çalışmıyordu" iddiasında bulundu. Ancak denetime konu olan tutanaklarda veteriner Mustafa Ün'ün adının yer alması belediyenin iddialarını çürüttü. Kayıtdışı ilaç kullanımı nedeniyle Adalar Sulh Ceza Hâkimliği'nin, 2020'de Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ne 11 bin 368 TL idari para cezası kestiği öğrenildi. Peş peşe yaşanan skandalların yanı sıra Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün, satın alınan 978 attan 226'sının İstanbul'da ölmesi, 99'unun Hatay'da kaybolması ve 1'inin ölmesine ilişkin suskunluğunu sürdürmesi dikkat çekiyor. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, Adalar Belediyesi veterineri Mustafa Ün'le yoğun irtibatının olduğu da ortaya çıktı.