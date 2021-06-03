Adalar’daki elektrikli araçların kullanım süresi uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin vermesiyle kullanılmaya başlanan Adalar'daki toplu ulaşımda kullanılan elektrikli araçların kullanım süresi 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Toplantıda ayrıca, 1 Haziran'dan itibaren Avrupa ile Asya arası çift yönlü transit yük taşımacılığı yapan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan araçların, güzergah giriş çıkış noktaları düzenlendi.

Daha önce güzergahta yer alan ve çıkış noktası olarak belirlenen Paşaköy Kavşağı'nın ağır tonajlı yük araçlarının geçişlerine uygun olmaması nedeniyle Mecidiye Kavşağı'ndan çıkış yapmalarının uygun olacağı belirtildi.

Oy birliği ile kabul edilen maddeye göre, Tekirdağ istikametinden gelerek İstanbul'u transit geçip Kocaeli istikametine devam edecek ağır tonajlı yük araçları Kınalı gişelerini kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu'na girecek ve Kocaeli istikametinde ise en erken Mecidiye gişelerinden çıkış yapacak.

Kocaeli istikametinden gelip, İstanbul'u transit geçerek Tekirdağ istikametine seyredecek ağır tonajlı yük araçları en geç Mecidiye gişelerini kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu'na girecek ve Tekirdağ istikametinde ise en erken Kınalı gişelerinden çıkış yapacak. Taşımanın başlangıç veya bitiş noktası İstanbul sınırları içerisinde ise araçlar Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan en yakın gişelerden giriş veya çıkış yapacak.

Bununla birlikte, İstanbul'da şehir içini kullanmak zorunda kalacak ağır tonajlı yük araçları, güzergahlarını ilişkilendirecek güzergah izin belgesi, irsaliye, gümrük evrakları gibi belgelerini denetim ekiplerine ibraz edecek. UKOME toplantısının gündem maddelerinin tamamı oybirliği ile alınarak uygulamaya konuldu.