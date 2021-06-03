Afyonkarahisar’ın marka yüzü açıldı! Alışveriş yapılarak burs imkânı sunuluyor!

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Afyonkarahisar Valiliği, şehirde üretilen ürünleri ve ülkedeki tüm markaları bir araya getirecek olan bir internet sitesi açıldığını duyurdu. Bu internet sitesi aracılığıyla e-ticaret yapıldığı gibi buradan alınan ürünler üzerinden öğrencilere de burs imkânı sağlanıyor. Ayrıca Afyonkarahisar'daki Kadın Kooperatifleri'nin özenle hazırladığı yöresel ürünler de sitede yerini aldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Eğitim Vakfı, STK'lar ve iş insanlarının iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle hazırlanan internet sitesi büyük ilgi gördü.

ALIŞVERİŞ YAPILARAK BURS İMKÂNI SUNULUYOR!

Afyonkarahisar Valiliği'nin resmi Twitter hesabından internet sitesi hakkında yapılan açıklamada, "Türkiye'nin alışveriş sitesi albikere.com'da açılışa özel indirimler sizleri bekliyor. Sizde albikere.com'da ücretsiz mağaza açabilir, alışveriş yapabilir, alışverişinizle de burs desteği sağlayabilirsiniz. albikere.com size bir tık uzakta" ifadelerine yer verildi.

"TÜM EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM"

Afyonkarahisar'ın marka yüzü olan internet sitesine sosyal medyadan birçok destek mesajı atıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'ın yeni markası http://albikere.com ile yaptığınız her alışverişte bir öğrenciye burs desteği sağlıyorsunuz. Bu anlamlı proje için Afyonkarahisar Valiliğimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

ESKİ BAKAN VEYSEL EROĞLU ALIŞVERİŞ YAPARAK DESTEK OLDU

Eski Hükümet Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise internet sitesinden alışveriş yaparak desteğini sundu. Eroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dinar Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ve Afyonkarahisar'ımızın Dünya'ya açılan kapısı olan online alışveriş sitesi http://albikere.com üzerinden sipariş ettiğim ürünler 24 saat içerisinde teslim edildi. Güvenilir ve süratli olması sebebiyle tebrik ediyorum" dedi.

ŞİLE BEZİ, KIRIKKALE VE DÜZCE'NİN DOĞAL LEZZETLERİ…

Afyonkarahisar'ın internet sitesinde başka şehirlerin ürünleri de yerini alıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Güni de Kırıkkale'nin ürünlerine dikkat çekerek, "Kırıkkale'nin Doğal Lezzetleri Afyon Valiliğimiz öncülüğünde oluşturulan albikere.com. adresinde sizlerle buluşmayı bekliyor. Hem doğal lezzetler hem de kardeşlerimize burs. Daha ne olsun" dedi.

Ayrıca Şile'de üretilen Şile Bezleri de internet sitesinde satışa sunuldu. Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya Şile Bezi'nin internet sitesinde satışa sunulduğunu şöyle duyurdu: "Öğrenci dostu alışveriş sitesi http://albikere.com üzerinden, Şile Halk Eğitim Merkezi tarafından geleneksel yöntemlerle üretilmiş "Şile Bezi" ürünlere ulaşabilir; bu sayede kursiyerlerimize ve sevgili öğrencilere destek olabilirsiniz."

Düzce Valiliği yaptığı açıklamada Düzce'nin doğal lezzetlerinin internet sitesinde sarışa sunulduğunu ifade ederek, "Düzceli kadınlarımızın; Dünya'ya daha emin bir şekilde bakan ve kendine güvenen çocuklar yetişmesi için ürettikleri ürünler http://albikere.com da satışa sunulmuştur. Satışlardan elde edilen gelirle, öğrencilerimize burs verilecektir" denildi.

"HER ALIŞVERİŞ BİR BURS, KADIN KOOPERATİFİNE BİR DESTEK DEMEK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, projeyle ilgili şunları söyledi: "Her alışveriş bir burs, kadın kooperatifine bir destek demek. Bu anlamlı proje için Afyonkarahisar Valiliği ve Vali Gökmen Çiçek'i kutluyorum. http://albikere.com u ben de destekliyorum"

"İLDEKİ ÜRETİCİLERE GENİŞ PAZARLAMA İMKÂNI VERECEK, ÜRETİMİ DESTEKLEYECEK"

Mülki İdare Amiri, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Mehmet Yüzer Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1-Yerel ürünleri aracısız ulusal pazardaki tüketicilere uygun fiyatla sunacak, 2-İldeki üreticilere geniş pazarlama imkânı verecek, üretimi destekleyecek, 3- Öğrencilere burs verilmesi sağlanacak, 4-Teknoloji ve inovasyonun tüm imkânları kullanılacak... http://albikere.com" ifadelerini kullandı.

PROJEYİ TEBRİK ETTİLER: "ALIŞVERİŞ PORTALI SÜPER BİR FİKİR..."

Türkiye'de bir ilk olan internet sitesiyle ilgili sosyal medyada ardı ardına tebrik mesajlarından biri de AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt'tan geldi. Bozkurt, "Afyonkarahisar Valimizin girişimleriyle hayata geçirilen http://albikere.com adlı internet sitesinden hem alışverişinizi yapıyor hem de ihtiyacı olan öğrencilere burs imkânı sağlıyorsunuz... Bu örnek projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum Gökmen Çiçek" dedi.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Soğukpınar ise projenin faaliyete geçmesiyle ilgili tebrik mesajı yayınladı. Soğukpınar: "Öğrenci dostu online alışveriş sitesi: http://albikere.com Öğrenci kardeşlerimize burs imkanı sağlamak niyetiyle uygulamaya konulan projeden ötürü Afyon Valiliğini, Afyon Eğitim Vakfı'nı, ATSO'yu ve değerli yöneticilerini tebrik ediyorum" dedi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tarık Bahadır ise "İhtiyaçlarımız için alışveriş yaparken, burs ihtiyacı olan öğrencilerimize destek olabileceğimiz alışveriş portalı süper bir fikir... Emeği geçenlere teşekkürler, artık alışverişlerimiz için tek adresi bulmanın mutluluğuyla http://albikere.com'u doyasıya kullanma zamanı..." ifadelerini kullandı.