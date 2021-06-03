AYM’den CHP’li vekillerin başvurusuna ret

CHP Milletvekilleri, 18/1/2019 tarihli ve 7163 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da bulunan bazı hükümlerin değiştirilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Başvuruda, daha önce Bakanlıkça değerlendirmesi ve sınıflandırması yapılan filmlerin, etkinliklerde aldığı işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilmesine ilişkin zorunlulukla Bakanlığın izin vermediği, onaylamadığı eserin ticari dolaşımının ve gösteriminin engellenebileceği, bu durumun ise sanatçıları Bakanlığın onaylayacağı eserleri yapmaya yönlendirmesine ve sinema filmlerinin Bakanlık iznine tabi kılınmasına neden olduğu belirtilerek söz konusu kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürüldü.

TALEBİ REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi tarafından incelenen başvuruda, açıklanan gerekçelerle kanunun Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verildi.

Mahkemenin değerlendirmesinde, Anayasa'nın 26. maddesinde ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı belirtilerek, ifade özgürlüğünün yalnızca düşünce ve kanaatlerin içeriğini değil, iletilme biçimlerini de koruma altına aldığına yer verildi. Ayrıca, ilgili maddenin birinci fıkrasında sinema yayınlarının da 26. maddenin koruması altında olduğu kaydedildi.

KANUN ORANTISIZ SINIRLAMA YAPMIYOR

Dava konusu kanunda, Bakanlıkça değerlendirmesi ve sınıflandırması yapılan filmlerin ilgili etkinliklerde aldığı işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilme yükümlülüğünün herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açık ve net olarak düzenlendiği belirtilerek, kanunun orantısız bir sınırlamaya neden olmadığı sonucuna ulaşıldığı bildirildi.

İPTAL TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, bu gerekçelerle kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.