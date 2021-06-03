Büyükşehir’den rüya projeye itiraz

İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz günlerde askıya çıkan ve Bergama'da millet bahçesi yapılmasına olanak tanıyan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliğine itiraz etmesi Bergama'da şok etkisi yarattı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak Millet Bahçesi projesi planına yaptığı itirazla ilgili konuştu. Başkan Koştu, "Bu projede ağaçlar dikilecek, yollar genişletilecek, ağaç sayısı artacak, çocuk parkları, yürüyüş alanları, bisiklet yolu olacak. Sosyal donatıları da yer alacak. Orda kötü görüntü olan binaları, esnaf dükkanlarını bir alanda toplayacağız. Böyle bir projeye Büyükşehir'in itiraz etmesi beni hem şaşırttı hem de üzdü. Böyle önemli bir projeye itiraz edeceklerini beklemiyordum. Büyükşehir itirazda bulundu ama umarım dava açma sürecine dahil olmaz. Çünkü burada yapılan iş doğru bir iştir. Şehir planları kaidelerine uygundur. Biz burada çok daha büyük bir yeşil alanı ilçemize kazandırıyoruz." açıklamasında bulundu.

ÇELME ÇAKMA OPERASYONU

Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu, "Planlar bir ay önce askıya çıktı. Dün son günüydü. Birilerine dilekçe verdirerek, uzman eller tarafından hazırlanan itirazlar kaymakamlığa verildi. Bu süreci geriye çekmek için çelme takma operasyondur. Şuana kadar 4 dilekçe vardı. Vatandaştan ya da esnaftan itiraz gelmedi. Yani konunun birinci muhatabından itirazlar gelmedi" dedi.

İLGİLENECEĞİM DEDİ AMA…

Büyükşehir'in de planlara itiraz ettiğini ifade eden Başkan Koştu, "Tunç Bey bir ay önce Bergama'ya geldiğinde bu konu ile görüştük. Bu planla ilgili görüşünüzü olumlu verirseniz sevinirim' dedim. Kendisi ilgileneceğini söyledi. Ama sonuç böyle gelince üzüldüm açıkçası. Bu çok önemli bir konu. Bergama'da ben de Cumhuriyet Halk Partisi de Tunç Bey de oy alıyor. Para harcamadan gerçekleştireceğimiz bir projedir." diye konuştu.

DAVA AÇILMAMASINI UMUT EDİYORUM

Projede 57 bin metrekarelik yeşil alan olduğunu kaydeden Koştu, Büyükşehir ve odaların konuyu mahkemeye taşımaması yönünde temennide bulundu. Koştu, "2 bin metrekarelik Fuat Olgan Parkı bulunuyor. Bu parkı ticari alana çevirdik. Neden çevirdik? Burada 57 bin metrekare bir alanı yeşil alana çevirdik, 2 bin metrekare de ticari alana çevirdik. Stadyum etrafındaki kötü durumda olan dükkanları alıp, bu bahse konu alanda esnaf çarşısı yapacağız. Sit alanı olduğu için zaten iki kattan fazla imar verilmiyor. Pasaj türü bir esnaf çarşısı olacak. Bu yeşil alan yok ediyorsunuz diye dava açma süreci içerisindeler. Büyükşehir itirazda bulundu ama umarım dava açma sürecine dahil olmaz." ifadelerini kullandı.