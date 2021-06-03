AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: "Deprem gibi hayati meseleler siyaset üstüdür; her türlü siyasi hesap ve beklentinin dışında, konuşulması, halkımız için işbirliği ve dayanışma içinde çalışılması gerekir" diye konuştu. TMMOB'a bağlı odalar ve İnşaat Mühendisleri Odasının, bir işçilik hatasından dolayı oluşan ve anında giderilen bir imalat problemini toplumu yanıltıcı bir şekilde paylaştığını ifade eden Nasır, kamuoyuna yönelik şu açıklamayı gerçekleştirdi: "Deprem travması yaşamış vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için hükümetinizin ilk günden beri gösterdiği özverili çalışmalara rağmen, üyesi olduğum TMMOB'a bağlı odalar ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın ideolojik bir yaklaşımla kamuoyunu yanıltıcı bilgi vermesini kınıyorum. 30 Ekim depreminden sonra hükümet yerel yönetimleriyle birlikte millet olarak tek yürek halinde depreme müdahale etmiş, deprem travması yaşamış, aileleri vefat etmiş vatandaşlarımızla maddi manevi anlamda her türlü destek verilmiştir. Dünyaya ve toplumlara örnek olacak şekilde sosyal devletin gerekleri en iyi şekilde yapılmış ve yapılmaya da devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremde yıkılan yerleri benzeri görülmemiş bir hızla 30 Ekim'den sonra zemin etüd çalışmalarını ve diğer proje safhalarını iyi bir şekilde dizayn etmiştir. Süreç boyunca hızlı bir şekilde ihaleler gerçekleştirilmiş, imalatlar son deprem yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirmeye devam etmektedir. Depremin üzerinden 7 ay geçmiştir; en son teknoloji kullanarak tamamlanacak konutlar, Ağustos Eylül ayı itibarıyla da hak sahiplerine teslim edilecektir.'' dedi.

KAMUOYUNA YANLIŞ BİLGİ VERDİLER

"Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, İzmir'de proje alanlarını gezerken depremzede vatandaşlarımız hissiyatlarını dile getirmiş, muhalefet partisinin mensubu olduklarını belirterek Hükümetin yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etmişlerdir.'' diye sözlerine devam eden Milletvekili Nasır, ''Bu başarıyı gölgelemek için, TMMOB'a bağlı odalar ve Üyesi bulunduğum İnşaat Mühendisleri Odası, işçilik hatası sonucu (Kalıp açıldığında segregasyonlu kolon olabildiği) imalat anında oluşabilecek sıkıntılardan birini sanki bütün proje alanlarında aynı şekilde yanlış imalatlar yapılıyormuş gibi ideolojik bir yaklaşımla kamuoyuna yanlış bilgi vererek açıklama yapmışlardır bu yaklaşımdan dolayı hepsini esefle kınıyorum. İnşaat Mühendisleri Odası, proje alanlarında ve rezerv alanda dökülen beton kalitesinin üst seviyede olduğunu çok iyi biliyor. Yaptıkları bu açıklama deprem travması yaşamış vatandaşların mağduriyetini de artırmaktadır"

İLK GÜNDEN BERİ TAKİPTEYİZ

"30 Ekim'de yıkımın olduğu andan itibaren, AK Parti Milletvekilleri olarak her birimiz bir proje alanı ile ilgileniyoruz.'' Diyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, ''Ben Yağcıoğlu apartmanı, Petrolcüler sitesi ve Karagül sitelerinin bulunduğu proje alan yapımıyla ilgili süreçlerle bizzat ilgileniyorum. Sözünü ettikleri işçilik hatası anında bize aktarıldı, konuya ilk müdahil olanlardan biri de benim. O hatanın da tadilatı gerçekleştirildi. Bu şekilde, büyük ölçekli inşaat projelerinde görülebilecek bir işçilik hatasının normal olması ve kontrol kapsamında gereğinin yapılması gerçeğine rağmen, ortadaki başarıyı gölgelemek amacıyla kamuoyuna yanlış bilgi verilmesi doğru değildir. Yıkılan binaların hepsi 1975 yönetmeliğine göre, İnşaat Mühendisleri Odasının harç alarak onayladığı binalardır. Önemli olan suçlamak değil, en uygun çözümlerle eksiklerin giderilmesidir. Toplumun yanlış bilgilerle ajite ve provoke edilmesinin yanlış olduğunu bir kez daha söylemek isterim."

HAK SAHİPLERİ PROJELERİ İNCELEYEBİLECEK

"Önümüzdeki haftadan itibaren Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonuyla söonusu 7 proje alanında hak sahiplerinin güvenlik önlemleri alınarak belirlenen saatlerde gidip inşaat alanlarını gezebilmelerini de sağlayacağını ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, ''Ayrıca TOKİ, bütün şantiyelere kameralar koyarak inşaatları takip ettiği gibi bu görüntüleri de kamu spotu olarak paylaşacaktır. Benzerini hiçbir kimsenin görmediği sosyal devlet anlayışıyla dünyaya örnek olabilecek bir süreci yönetiyoruz. Bu süreci kimsenin baltalamasına müsaade etmeyeceğiz. Sosyal devlet olmanın gereğini yapıyoruz. Üyesi olduğum İnşaat Mühendisleri Odasını da kendilerine çeki düzen vererek mesleki formasyona uygun davranmaya davet ediyorum. Bir vatandaş, inşaat mühendisi ve milletvekili olarak 30 Ekim depreminden bugüne dek gösterdikleri başarılı çalışmalar nedeniyle Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Toplu Konut İdaresi Başkanımıza, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne, Milli Emlak Genel Müdürüne, AFAD yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür eder şükranlarımızı sunarız." dedi.