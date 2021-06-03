Devlet Tiyatroları, açık havada perdelerini açtı

Etkinliğin açılışı, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde, Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan "Bizim Yunus" oyunuyla yapıldı.

"SALGIN ÖNLEMLERİNİ ALARAK SEYİRCİLERİMİZİ AĞIRLIYORUZ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, temsil öncesinde yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra Devlet Tiyatrolarını yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ederek, şunları söyledi: "Bugün bizim açımızdan heyecanlı bir gün. Çok iyi bir hazırlık yaptık. Salgın önlemlerini alarak seyircilerimizi ağırlıyoruz. Seyircilerimiz de son derece ilgili ve kurallara dikkat ediyor. İlk haftada oynayacak oyunlarımızın neredeyse tamamı dolu. Bu da mutluluk verici. Çok iyi bir yaz sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Yaz Oyunlarından geriye dönüş yok. Açık Hava Yaz Oyunları artık kalıcı hale geldi. Yaz-kış 12 ay çalışmaya devam edeceğiz."