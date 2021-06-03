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Giriş Tarihi: 4.6.2021 00:02

Dur ihtarına uymayan sürücü aracına çarptı: 3 yaralı

Dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı

’de dur ihtarına uymayarak polisten kaçan sürücü kendisini durdurmak isteyen aracına çarpması sonrası polis aracında bulunan 2 polis ve araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir, Uçhisar kavşağında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kendisini durdurmak isteyen trafik polisi aracına çarptı. Kazada polis aracında bulunan 2 polis memuru ve otomobil sürücüsü yaralandı.

POLİSLER TABURCU EDİLDİ

Kazada yaralı polis memurlarına ve araç sürücüsüne diğer polis ekipleri ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan polis memurlar tedavilerinin ardından taburcu olurken otomobil sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı
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