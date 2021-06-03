Dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir, Uçhisar kavşağında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kendisini durdurmak isteyen trafik polisi aracına çarptı. Kazada polis aracında bulunan 2 polis memuru ve otomobil sürücüsü yaralandı.