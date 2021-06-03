Eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu’na verilen hapis cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla terör örgütü üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu hakkındaki hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Kurul, Arslanoğlu'na FETÖ üyeliği suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde Arslanoğlu'nun yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanığın örgüt üyesi olduğu kaydedilmişti.

FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefondan arandığı tespit edilen Arslanoğlu'nun, kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin SGK ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili Danıştay'da açılan davada, FETÖ mensubu eski Danıştay üyeleriyle birlikte yürütmenin durdurulması yönünde karar verdiği bildirilmişti.

Örgütün tepe yöneticileriyle bağlantıları tespit edilen Arslanoğlu'nun, Danıştay'a üye seçildikten sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katını müze gibi gezen diğer eski Danıştay üyeleri arasında olduğu da belirtilmişti.