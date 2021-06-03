Gri kategoriden aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2 Haziran tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında teröristlerce yapılan silahlı saldırının ardından kaçan teröristlerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik "Eren-11 Şehit Jandarma Teğmen Baki Kocak 2021/1" operasyonu başlatıldı.



İcra edilen operasyon sonucunda, Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar köyleri kırsalında bir grup terörist tespit edildi ve hedef ateş altına alındı. Sıcak temasın ardından 1'i gri kategoride arananlar listesinde olan 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Sıcak temasta ayrıca bir güvenlik korucusu şehit olurken, iki jandarma personeli ise yaralandı.





Operasyonda 1 M-16 Piyade tüfeği, 2 Kaleşnikof Piyade tüfeği, 1 Glock marka tabanca, 1 roketatar mühimmatı, 4 el bombası, 5 M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 8 Kaleşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 120 M-16 Piyade tüfeği fişeği, 158 Kaleşnikof Piyade tüfeği fişeği, 26 9 mm tabanca fişeği, 400 gram C-4 plastik patlayıcı, 5 fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay imha edildi.



Yaralana 2 askerin tedavileri devam ederken herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.