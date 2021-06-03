Hâkimin lösemi hastası eşi için büyük seferberlik

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli hâkim Ahmet Mert'in ev hanımı eşi Bedia Mert (31), anne olmak için gün sayarken lösemi olduğunu öğrendi. Hamile olması sebebiyle bebeklere zarar vermeden 4 ay boyunca hafif bir tedavi uygulandı. İki çocuk annesi Bedia Mert, teşhisten 2 ay sonra ikiz bebeklerini de kucağına aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorları tarafından titizlikle devam edilen lösemi tedavisinde, anne Mert'e doğumun hemen ardından kemoterapi süreci başlatıldı. Kemoterapi süreciyle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'nda ve sosyal medyada hâkim Mert'in eşi ve tüm hastalar için vatandaşlara kök hücre/ilik bağışı için çağrı yapıldı. Bedia Mert için adeta bir ilik nakli seferberliği başlatıldı. Anne, tedavi sürecinde hâkim eşi ve 4 çocuğunun varlığından güç alıyor. Anne Mert ve diğer hastalara umut olması dileğiyle kampanya başlatan Kızılay'a yapılacak bağışlar hayati önem taşıyor.