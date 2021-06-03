Her yerde HDP’nin karşısındayız

MUŞ'TA çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP önündeki eylemi devam ediyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı dövizler taşıdı. Türk Bayrağını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı. Muş Kardeşlik Platformu adına konuşan Akil Gençler Platformu Doğu ve Güneydoğu Bölge Başkanı ve Muş Kardeşlik Platformu üyesi Adnan Demir "Bu hain PKK terör örgütü öncelikle Kürtlerin düşmanıdır. Bu annelerin çocuklarını bir hiç uğruna dağa götürdüler. Bu ülkeyi bölemezler, yapamazlar, edemezler. Kürt ve Türk'ün arasına ayrım sokan gerçekten kalleştir. HDP kalleştir. Annelerimiz her zaman bizim başımızın tacıdır. Annelerin nöbeti devam ettiği sürece kanımızla, canımızla buradayız, her zaman yanlarındayız" diye konuştu. Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, "HDP'nin önünde bekliyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Diyarbakır'dayız, Muş'tayız, Siirt'teyiz, Van'dayız, hepimiz ayaktayız. HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızı götürdüler ne yapıyorlar? Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Bunlar Kürt'ün çocuğunu imha ediyor, götürüyor Amerika'ya veriyor, İsrail'e veriyor. Kime veriyor bizim çocuklarımızı? Hiçbir haber, bilgi yok. Çıksınlar 'Sizin çocuklarınız falan yerde yaşıyor ya da ölüdür.' desinler. Bu HDP'yi ortadan kaldırın" dedi. Diyarbakır'daki evlat nöbetinde de terör lanetlendi, "Mücadele sonuna kadar sürecek" mesajı verildi.