Hizmete köstek olma zihniyeti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'da yapılacak. Millet Bahçesi projesi planına itirazına sert tepki gösterdi. Ortada yasa ve yönetmeliklere aykırı bir süreç ya da uygulama olmadığını vurgulayan Başkan Sürekli; "Büyükşehir Belediyesi'nde planların askıdaki son gününde ortaya çıkan itirazı, tam anlamıyla bir tezgâhtır. CHP'nin hizmete köstek olma zihniyetinin bir ürünüdür." dedi.

PLANLAMA VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUN

Bergama'da yapılacak Millet Bahçesinin yerinde ve önemli bir sosyal donatı projesi olduğuna dikkat çeken Sürekli; "Vizyoner ve işlevsel bir yatırımdır, ihtiyaçtır. Büyükşehir Belediyesi'nde planların askıdaki son gününde ortaya çıkan itiraz, tam anlamıyla bir tezgâhtır. CHP'nin hizmete köstek olma zihniyetinin bir ürünüdür. Projede 57 bin metrekarelik yeşil alan vardır. 2 bin metrekarelik Fuat Olugan Parkı da ticari alana çevrilmiştir. Mekruh binaların ortadan kaldırılması ile hem ilçenin çehresini değiştirecek hem de ticaret hayatına düzen ve canlılık getirecek bir projeye hayır demek akıl kârı değildir. Üstelik; halkımız mutluyken, ortada mağduriyet ve ihlal yokken; Başkanımız Sayın Koştu esnaflarla da görüşmelerini verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmekteyken; bu neyin itirazıdır?! Çünkü; hazırlanmış olan imar planı değişikliği, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olup, söylenilenin aksine yeşil alanların ve otopark alanlarının arttığı bir çalışma olmuştur."

BİZ ÖNLERİNİ AÇIYORUZ ONLAR KAPATIYOR

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Soyer'in İzmir'in yararına her girişim ve talebinin önünü açtıklarını hatırlatan AK parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; "Biz önlerini açıyoruz, onlar kapıyor. Bu durumda iyi düşünmek gerekir; kim kimi cezalandırıyor? Kim kimi engelliyor? Bergama'ya nefes aldıracak bu yatırıma itiraz etmelerinin hiçbir haklı yanı yoktur. Bakanlığımızın hazırlayıp onayladığı planlar usul ve esaslara uygundur. Proje alanında kimse mağdur edilmeyeceği gibi ortaya şehrimize yakışır bir proje ortaya çıkacakken gelen bu itirazın bir tek anlamı vardır; hizmeti engellemek! Kaldı ki; Soyer'in daha önce ilçe Belediye Başkanımız Hakan Koştu'ya bu proje ile ilgili olumlu yaklaşımı da bilinmektedir. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demezler mi! Şu ana kadar ne vatandaşlardan ne esnaftan hiç şikâyet gelmediği düşünüldüğünde, bu itirazın perde arkası gün gibi ortaya çıkacaktır. Her ne olursa olsun; Millet Bahçe'sinin Bergama'ya ve bölgeye kazandırılması için takibimiz sürecektir."