İstanbul’a hayran kaldılar! Teşekkür ederek ayrıldılar!

Özbekistan İç İşleri Bakanı'nın başkanlığındaki 14 kişilik heyet İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve yardımcılarının ağırladığı heyet İstanbul'un 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla izlendiği Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi'ni (KGYS) dolaştı. Bakan Pulat Bobojonov kendisine ve heyetine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Özbekistan İç İşleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov'un başkanlığındaki 14 kişilik heyet, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyetle gerçekleştirilen ziyaret ve toplantıya Özbekistan İç İşleri Bakanı, heyet yetkilileri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet müdürü yardımcıları katıldı. Toplantıda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapısı, işleyişi, görev alanına giren hususlar, İstanbul'da bulunan turistik bölgelerin emniyeti hakkında heyete genel bilgi aktarıldı.





TEŞEKKÜR EDEREK AYRILDILAR



Heyet, İstanbul'un gözü olan ve şehrin 24 saat boyunca kameralarla izlendiği Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi'ni (KGYS) de dolaştı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş konuk heyetin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek ziyaretin iki ülke arasındaki polis işbirliğini daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu. Konuk Özbekistan İç İşleri Bakanı Pulat Bobojonov ise kendisine ve heyetine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Heyet, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet müdürü yardımcıları ile fotoğraf da çektirdi.