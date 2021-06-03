İstanbul’a şehit ateşi düştü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tank taşımada kullanılan askeri TIR'ın duvara çarpması sonucu uzman çavuşlar Halit Altun ile Necati Yatkak şehit oldu. Acı haber, Uzman Çavuş Halit Altun'un İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1117'inci Sokak'ta ikamet eden ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Altun'un ailesine taziyede bulundu.



GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞ



Acı haberi alan Halit Altun'un ailesini askeri yetkililer teselli etti. Vatandaşlar tarafından şehidin sokağına Türk Bayrağı asıldı. Asıl görev yeri Esenler Metris'te bulunan İstanbul1'inci Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Halit Altun'un geçici görevle bölgeye gittiği öğrenildi. 5 kardeş olan Halit Altun'un bekar olduğu belirtildi.



MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK



Şehit Halit Altun için Hatay'da askeri tören düzenleneceği törenin ardından ise cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderileceği belirtildi. Acılı aile sabah saatlerinde askeri törene katılmak üzere Hatay'a gidecek.