İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’ın paylaşımı Millet İttifakı’nda kriz çıkaracak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak'ın; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ın uyuşturucu kaçakçısı ve PKK finansörü olduğunu iddia eden paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

AKBURAK: "BU AYIP BİZE YETER"



Burak Akburak; 18 Aralık 2016 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu.







Akburak; "Uyuşturucu kaçakçısı PKK finansörü Savaş Buldan öldürüldü. Karısı HDP vekili Pervin Buldan Meclis Başkan vekili şimdi. Bu ayıp bize yeter" iddiasında bulundu. Burak Akburak'ın; söz konusu paylaşımını silmemesi, Millet İttifakı'nın iki bileşeni olan HDP ve İYİ Parti arasında krize yol açacağı ifade ediliyor.

HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na çağrı: Yeniden bir araya gelmeliyiz | Video

PERVİN BULDAN MİLLET İTTİFAKI'NA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU:



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtğimiz günlerde katıldığı bir YouTube canlı yayınında Millet İttifakı bileşenlerine çağrıda bulunarak, "Yeniden bir araya gelelim" dedi. Buldan, "Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullanmıştı...

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