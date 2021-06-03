Kocaeli’nde 80 tesis 8 milyon141 bin lira ceza yazıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yavuz mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyamız, küresel ölçekte, sanayi ve teknolojide görülmemiş bir hızda gelişirken ne yazık ki, tabiatta telafisi neredeyse imkânsız tahribata ve tüm insanlığın ortak sorunu olan çevre kirliliğine yol açmaktadır.Tüm insanlığın ve ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi ve bu durumun doğurabileceği tehlikenin büyüklüğü, uluslararası platformda çözüm arayışlarını gündeme getirmiş ve 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir karar ile 5 Haziran Günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.Yaşadığımız çevreyi bir emanet olarak görüp korumak ve istikbale bırakmak hepimizin ortak görev ve sorumluğudur. Bu şuurla, var olan tabiî zenginliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetilmesine imkân sağlayacak tedbirleri hayata geçirmek, bizler için hayati öneme sahiptir."

1 MİLYON 736 BİN 788 AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTULDU

Kocaeli'nde çevre konusunda yapılan denetimlerden bahseden Yavuz, "Sıfır atık projesi uygulamasının başlatıldığı 23 Şubat 2018 den 1 Haziran 2021 tarihine kadar 32.420 kg atık kağıt, 3.710 kg atık cam, 1.615 kg atık metal ve 2.830 kg atık plastik toplanmış ve geri kazanım firmasına teslimatı yapılmıştır. Bu sayede 551 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır. İlimiz genelinde ise proje başlangıcından itibaren 1 Haziran 2021 tarihine kadar 102.164 ton atık kağıt, 43.369 ton atık cam, 31.469 ton atık metal ve 57.548 ton atık plastik toplanmış, toplanan atık kağıtlar ile 1.736.788 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile %95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır." dedi.

YEŞİL GÖZ PROJESİ ÇÖZÜM OLDU

Ekolojik dengenin ve çevrenin korunmasının temelinde insan kaynaklı kirleticilerin kontrol altına alınmasının önemli olduğunu belirten Yavuz; "Çalışmaların kontrol altına alınması için izleme çalışmaları önemlidir. Bu bağlamda ilimizde, 13 adet hava kalitesi istasyonu mevcuttur. Ayrıca ilimizde 37 tesise ait toplam 110 baca on-line olarak izlenmektedir. Bu sayede; sistemde bulunan fabrikaların emisyonları anlık olarak 7/24 izlenmekte, veriler bilgisayarlara kaydedilmekte ve günlük olarak değerlendirilmektedir.Bazen yalnızca birkaç dakika süren ancak yine de hava kalitesini olumsuz etkileyerek şikayete sebep olan emisyonlar Türkiye'de ilk defa uygulanan "Yeşil Göz"projesi ile şikayete konu bacaların görüldüğü gece görüş kameraları taktırılarak yeni bir çözüm olarak ortaya çıkmış ve gece görüş kamerası taktırılan tesislerde şikayetler sonlanmıştır." ifadelerini kullandı.

1 BUÇUK YILDA 80 TESİSE CEZA

Çalışmalar dışında yapılan denetimler hakkında da bilgiler veren Yavuz, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2020 yılında bin 960 adet tesis denetlenmiş ve uygunsuzluk tespit edilen 66 tesise 5 Milyon 933 bin 945 TL İdari yaptırım uygulanmıştır. 2021 yılı Ocak- Haziran tarihleri arasında ise 689 tesis denetlenmiş, uygunsuzluk tespit edilen 14 tesise 2 Milyon 207 bin 965 TL idari yaptırım uygulanmıştır.Çok sayıda sanayi tesisi bulunmasına rağmen ilimiz çevre konusunda Valiliğimiz tarafından yapılan tüm bu çalışmalar ve vatandaşlarımızın da bilinçli davranması ile diğer illere örnek teşkil edecek durumdadır. Çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve yaşanabilir bir çevre için sadece bugün değil yılın 365 günü duyarlı davranmak tüm vatandaşlarımızın sorumluluğudur. Sahip olduğu tabii güzelliklerle emsali olmayan ilimizi; doğal kaynakların bilinçli kullanıldığı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştığı, yeşil, tertemiz bir çevreyle gelecek nesillere bırakabilme temennisiyle bütün hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum." açıklamasında bulundu.