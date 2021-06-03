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Giriş Tarihi: 3.6.2021 17:15 Son Güncelleme: 3.6.2021 17:21

Korkunç kazada yürekleri yakan detay! Olay yerindeki o görüntüler dikkat çekti...

DHA
Korkunç kazada yürekleri yakan detay! Olay yerindeki o görüntüler dikkat çekti...

'ta şerih ihlali yapan bir araç, karşı şeritten gelen bir başka araç ile çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden Rabia Görünüş’ün 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Öte yandan kaza sonrası olay yerinde çocukların etrafa saçılan oyuncakları da yürekleri burktu.

Sivas'ın Gölova ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölen Görünüş ailesinin bebek bekledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi Çataklı köyü kayınlarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Hamza Çelik yönetimindeki kamyonet ile karşı istikametten gelen Özgür Görünüş yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ford marka otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi, diğer araçta bulunan biri bebek 3 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi öldü.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde; Rabia Görünüş (28), Özgür Görünüş (31), Ali Görünüş (1), Burak Efe Dündar (10), Gökmen Dündar (36), Hamza Çelik (62), Edanur Çelik (20), Necla Dündar (40) ve Hasan Çelik (75).

6 AYLIK HAMİLEYDİ

Kazada Görünüş ailesinden anne baba ve 1.5 yaşındaki çocukları hayatını kaybederken Rabia Görünüş'ün 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Van nüfusuna kayıtlı Görünüş çiftinin 2018 yılında evlendikleri ve İstanbul'da yaşadıkları öğrenildi.

Kazada ölen Dündar, Çelik ve Gündoğdu ailelerinin ise Ağrı nüfusuna kayıtlı oldukları açıklandı. Kazada hayatlarını kaybeden 9 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edilmek üzere Suşehri ve Gölova Devlet Hastanelerinin morglarına kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARI ÇEVREYE SAÇILDI

Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, içindeki birçok eşya da etrafa saçıldı. Etrafa saçılan eşyalar arasında çocukların oyuncaklarının da olması yürekleri burktu.

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Korkunç kazada yürekleri yakan detay! Olay yerindeki o görüntüler dikkat çekti...
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