Korkunç kazada yürekleri yakan detay! Olay yerindeki o görüntüler dikkat çekti...

6 AYLIK HAMİLEYDİ

Kazada Görünüş ailesinden anne baba ve 1.5 yaşındaki çocukları hayatını kaybederken Rabia Görünüş'ün 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Van nüfusuna kayıtlı Görünüş çiftinin 2018 yılında evlendikleri ve İstanbul'da yaşadıkları öğrenildi.

Kazada ölen Dündar, Çelik ve Gündoğdu ailelerinin ise Ağrı nüfusuna kayıtlı oldukları açıklandı. Kazada hayatlarını kaybeden 9 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edilmek üzere Suşehri ve Gölova Devlet Hastanelerinin morglarına kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.