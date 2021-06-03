Mamak Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Bilal Güzel’den Esra Aksoy’un açıklamalarına yalanlama

Bilal Güzel'in açıklaması şöyle: "Mamak Belediye meclis üyesi Sayın Esra Aksoy'un, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine bilgilendirme yapılarak kamuoyunun aydınlatılması gereği duyulmuştur."

"Sayın Esra Aksoy, Belediyeye ait bir şirkette personel olarak çalıştığı zaman dilimi içinde, 20 Mayıs 2020 tarihinde yine belediyede çalışan bir personel ile yaşadığı olayla ilgili iddiaları sosyal medya hesabından paylaşmıştır."

"Söz konusu iddialar, bahse konu olay üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçtikten sonra, Sayın Esra Aksoy tarafından yargıya taşınmış iddialardır."

"Bu iddialarda geçen konular, idarenin tasvip etmeyeceği şekilde, Belediye çalışanları arasında hiç yaşanmaması gereken konulardır."

"Şaibe oluşmaması ve kişilik haklarının zedelenmemesi için en kısa zamanda olayın aslının açığa çıkması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önem arz etmektedir."

"Mamak Belediyesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine göre hareket eden bir belediyedir. Belediye ile ilgili iddialar da asılsız ve boş iddialardır. Söz konusu iddiaların aydınlanması için idaremizde gerekli bilgi ve belgeleri yargıya intikal ettirecektir.

İdaremizin de isteği, yargı mercilerinin iddiaları incelemesi, gizli bir konunu kalmaması ve olayın tüm açıklığı ile ortaya çıkarılmasıdır. İdaremiz konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."