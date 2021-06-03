Öğrenci ve refakatçiler kısıtlamadan muaf olacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.30-12.50 saatleri arasında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Alınan tedbirler şöyle sıralandı: 6 Haziran Pazar günü sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Aynı gün kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak. Şehir içi toplu taşıma sefer sayıları artırılacak. Öğrencilerin dikkatinin dağılmasına neden olabilecek gürültülü faaliyetler kolluk birimlerince önlenecek.