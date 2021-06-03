Pendik’te bisiklet yolları yapılıyor

Pendik Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan almaya hak kazandığı 5 Milyon liralık hibeyle Bisiklet Yolları yapıyor. İlçede bugüne kadar Bisiklet Yolları'nın 20 kilometresi tamamlandı. Bakanlıktan alınan destekle Bisiklet Yolları'nın Pendik'te 50 kilometreye çıkması hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen hibe ile çalışmalar hız kesmeden devam ederken, tüm bisiklet yollarının okullara, metroya ve AVM'lere entegre edileceği öğrenildi.

50 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU PLANLANIYOR

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından Bisiklet Yolları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alacağımız 5 milyon TL hibe ile Pendik'imize 20 km'si tamamlanmış, 50 km Bisiklet Yolu kazandırıyoruz" ifadelerini de kullandı. Pendik Belediyesi 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne Özel Bisiklet Etkinliği de düzenliyor.