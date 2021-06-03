Şırnaklı ailelerin çocuklarını HDP’den istemeye devam ediyor

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti.

Eylemlerinin 32'inci haftasında da güvenlik önlemleri eşliğinde parti binası önüne gelen aileler, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir', 'kahrolsun PKK, Tırnakçı HDP' sloganları attı.

Teröristler tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Emine Üstek oğlu için HDP il binası önünde geldiğini söyledi. Oğlu gelene kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını aktaran Üstek, "Ben oğlumu istiyorum. Oğlum için buraya geliyorum. Oğlum dönene kadar buradayım. HDP benim oğlumu götürdü. Oğlumu götürüp sattılar. Ne hakları vardı oğlumu götürüp sattılar. Şırnak'ın tüm çocuklarını götürüp sattılar. Oğlumun yolunu gözlüyorum. Oğlum neredeysen gel. Evine geri dön. Kahrımızdan öldük. Yeter artık. Orası boştur." dedi.

Gazi yakını Mesude; "32 haftadır burada nöbet tutuyoruz. Biz Türk ve Kürtler bir olduğumuz sürece kimse bizi yenemez. Yeter artık çcouklarımızı kaçırmasınlar. Yeter artık 40 yıldır bu savaşın içerisindeyiz. Biz buraya çocuklarımızın geri dönmesi için geldik. Yeter artık annelerin yüreği yanmasın." dedi.

Şırnaklı kadınlardan Hatice Atan ise; "32 haftadır bizde Şırnak'ta eylemimize, haklı mücadelemize, devam ediyoruz. Diyarbakır'dan sonra ciddi anlamda kıvılcımlar başladı. Muş'ta, Hakkari'de, İzmir'de başladı. Hakkikaten terör örgütü artık annelerin kararlılığını biliyor. Biz inanıyoruz ki annelerimiz, kadınlarımız terör örgütünün kökünü kazıyacak. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz." dedi.