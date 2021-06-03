Siyaset-gladyo-mafya üçgeni: Sinsi plan ne?

Türkiye son haftalarda organize saldırıların hedefinde. Kripto FETÖ'cüler, mafya ve siyasi uzantıları devleti hedef alıyor. Aslında Türkiye, bu tarz sistematik saldırılara, derin operasyonlara yabancı değil. NATO'ya üye ülkeler soğuk savaşın ardından, Sovyet tehdidine karşı kurulan Gladio tipi yapıları tasviye etmişti. Ancak Türkiye'deki bu derin yapı farklı amaçlar için kullanılmak üzere tasfiye edilmedi.

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"KAOS EYLEMLERİ"

Türkiye yakın tarihte istihbarat servislerinin, mafya ve çeteleri piyon olarak kullandığı benzer birçok operasyona maruz kalmıştı. Türkiye ne zaman milli bir hamle yapsa istihbarat servislerinin güdümündeki bu derin yapılar, mafya ve çeteler, ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemlere imza atıyordu.

MİLLET PLANLARI BOŞA ÇIKARDI

Bu yüzden Başkan Erdoğan'ı devirmek için her türlü argümanı deniyorlardı. Son kozları devletin içinde mafya tipi örgütlenen FETÖ'ydü. FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'ı öldürmek üzere Marmaris'e bir suikast timi göndermişti. Ancak millet, planlarını boşa çıkarmış, 15 Temmuz'da, FETÖ ve onun kullanan emperyalizme çok büyük bir ders vermişti.

DERİN YAPILAR

Örneğin; Kıbrıs Barış Harekat'ının ardından temaslarda bulunmak üzere ABD-New York'a giden Bülent Ecevit'e kaldığı otelde suikast girişiminde bulunuluyordu. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, devlete sızan bu yapıyı yıllar sonra itiraf ediyordu. Demirel'in de itiraf ettiği gibi eski Türkiye'de yabancı istihbarat servislerinin kontrolündeki derin yapılar, devlet adına hareket ediyor, devlet gibi davranıyor, ancak devletin altını oyuyordu.

A haber Araştırma planlama Şefi Burhan AYTEKİN'in özel araştırma dosyasına göre; New York Waldorf Astoria Oteli'nde yapılan silahlı saldırıda suikastçı otelin lobisinde bulunan Ecevit'e silahı doğrulttuğunda koruma müdürü Mümtaz Karaduman ve kendisini korumakla görevli FBI görevlisi çatıştı. Bernard Johnson, saldırganın üzerine atlamıştı. Boğuşma sırasında FBI şefi çatışmada elinden yaralanırken, Ecevit olay yerinden uzaklaştırılmıştı.

Yine seçim çalışmaları için İzmir'de yapılacak miting hazırlığı sırasında seçim otobüsüne binmek üzere olan Ecevit'e 29 mayıs 1977 günü yaklaşan biri ateş açmış, ancak kurşun sıyırarak arkada bulunan Mehmet İsvan'a saplanmıştı.

ABDİ İPEKÇİ SUİKASTİ

Silahın daha önce hiç bilinmeyen zehirli mermi attığı tespit edilmişti. Sonraları ateş edilen ve Türkiye'de 3 tane bulunan silahın ABD yapımı 'Tengas' marka olduğu belirlenmişti. 12 Eylül öncesi NATO silahlarının Bulgar istihbaratı üzerinden Türkiye'ye sokularak, sağ sol çatışması için sokaktaki gençlere dağıtıldığını belgeleyen gazeteci Abdi İpekçi, CIA tarafından tehdit edildikten kısa bir süre sonra, Mehmet Ali Ağca tarafından öldürülüyordu.

TURGUT ÖZAL HEDEF SEÇİLDİ

Aynı Mehmet Ali Ağca cezaevinden kaçırıldıktan sonra papa suikastında yeniden sahaya sürülecekti. İstihbarat servileri liderleri hedef alırken aslında devlet hedef alınıyordu. Bunun için mafya ve organize suç örgütlerinden devşirilen, tetikçiler seçiliyordu. 1980 yılların sonuna doğru bu kez namlunun uçunda Türkiye'yi şaha kaldıran yerli ve milli başbakan Turgut Özal vardı.

Namludan çıkan kurşunlardan kıl payı kurtulan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olduktan sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybedecekti. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 öncesi gazeteler Türkiye mafya devletine dönüştü manşetleriyle çıkıyordu. AK Parti ile birlikte Türkiye'de organize suç örgütlerinin çetelerin kökü kazınıyordu. Türkiye artık borç verip talimatla yönettikleri, eski Türkiye değildi.

Türkiye 2023 hedeflerine adım adım ilerlerken, bu kez tetikçilik görevi organize bir suç örgütü liderine veriliyordu. Silah yerine, bu kez bir kamera ve tripot ile Türkiye'nin istikrarı hedef alınıyordu.