Son dakika | Ali Babacan ve Abdullah Gül skandalında yeni şok: Bir itiraf daha!

"RÜZGARA GÖRE YÖN BELİRLEYEN TİPLER"

AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun: Bir siyasetçinin bir tezkereye karşı olması yanında olması kadar normaldir. Burada sorun ikircikli tavırdır. İmzaladığınız tezkerenin geçmemesi için çalışmaktır. Bu bir tarzdır bir karakterdir. Babacan olayı da böyledir. Burada bir sabitiniz yok. Rüzgar ne yöne gelirse ona göre güçlü tarafın, galibin yanında olma ve "Ben de oradaydım" psikolojisidir bu.