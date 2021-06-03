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Giriş Tarihi: 3.6.2021 10:58 Son Güncelleme: 3.6.2021 11:00

Son dakika | Çalışma tamam: İşte yeni seçim yasasında yapılacak değişiklikler

Eda IŞIK Eda IŞIK
Son dakika | Çalışma tamam: İşte yeni seçim yasasında yapılacak değişiklikler

Son dakika... , ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı MHP'ye sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında oluşturulan komisyon taslak metin üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Geçen hafta ise Başkan gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda taslak metin masaya yatırıldı.

SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre 'nin ilgili komisyonu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı bitirdi ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı başkanlığındaki AK Parti heyeti ve MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak.

Son dakika | Çalışma tamam: İşte yeni seçim yasasında yapılacak değişiklikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.

Son dakika | Çalışma tamam: İşte yeni seçim yasasında yapılacak değişiklikler

İTTİFAKLAR İÇİN BARAJ YOK

Edinilen bilgiye göre, taslakta yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor. İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor.

TABELA PARTİLERİ İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor. Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak. Partilerin Meclis'te grup kurma şartı da değiştiriliyor.

Son dakika | Çalışma tamam: İşte yeni seçim yasasında yapılacak değişiklikler

SON DAKİKA MECLİSTE GRUP KURMA ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Taslakta sadece seçimden hemen sonra grup kurulabilecek. Meclis seçimleri yenileninceye kadar bir daha grup kurulamayacak. Toplantıda daraltılmış seçim sistemi ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı. her bölgeye 7 milletvekili olacak şekilde daraltılmış seçim sistemini düşünüyor.

Son dakika | Çalışma tamam: İşte yeni seçim yasasında yapılacak değişiklikler

Buna göre 88 olan seçim çevresi 124'e çıkarılacak., barajı geçen partilere Hazine yardımı verilmesi ilgili düzenleme yapılmasından ise vazgeçti. Mevcut kanunda olduğu gibi en az yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımı almaya devam edecek.

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Son dakika | Çalışma tamam: İşte yeni seçim yasasında yapılacak değişiklikler
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