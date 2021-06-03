Son dakika | Çalışma tamam: İşte yeni seçim yasasında yapılacak değişiklikler

SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre AK Parti'nin ilgili komisyonu Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı bitirdi ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki AK Parti heyeti ve MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.
İTTİFAKLAR İÇİN BARAJ YOK
Edinilen bilgiye göre, taslakta yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor. İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor.
TABELA PARTİLERİ İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor. Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak. Partilerin Meclis'te grup kurma şartı da değiştiriliyor.
SON DAKİKA MECLİSTE GRUP KURMA ŞARTLARI DEĞİŞİYOR
Taslakta sadece seçimden hemen sonra grup kurulabilecek. Meclis seçimleri yenileninceye kadar bir daha grup kurulamayacak. Toplantıda daraltılmış seçim sistemi ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı. AK Parti her bölgeye 7 milletvekili olacak şekilde daraltılmış seçim sistemini düşünüyor.
Buna göre 88 olan seçim çevresi 124'e çıkarılacak.AK Parti, barajı geçen partilere Hazine yardımı verilmesi ilgili düzenleme yapılmasından ise vazgeçti. Mevcut kanunda olduğu gibi en az yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımı almaya devam edecek.