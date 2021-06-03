Son dakika haberi...FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika haberi...FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: FETÖ elebaşının avukatlarından Adnan Şeker'e 9 yıl 9 ay hapis cezası!