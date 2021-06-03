Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: FETÖ elebaşının avukatlarından Adnan Şeker'e 9 yıl 9 ay hapis cezası!
Giriş Tarihi: 3.6.2021 16:24 Son Güncelleme: 3.6.2021 16:27

: FETÖ elebaşının avukatlarından 'e 9 yıl 9 ay hapis cezası!

SON DAKİKA: FETÖ elebaşının avukatlarından Adnan Şeker'e 9 yıl 9 ay hapis cezası!

haberi...FETÖ elebaşı 'in avukatlarından , "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberi...FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: FETÖ elebaşının avukatlarından Adnan Şeker'e 9 yıl 9 ay hapis cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA