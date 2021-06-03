Son dakika: Sivas'ın ardından bir kahreden haber de Şanlıurfa'dan! 5 kişi öldü...

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.