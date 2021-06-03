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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sivas'ın ardından bir kahreden haber de Şanlıurfa'dan! 5 kişi öldü...
Giriş Tarihi: 3.6.2021 16:07 Son Güncelleme: 3.6.2021 16:18

Son dakika: 'ın ardından bir kahreden haber de 'dan! 5 kişi öldü...

AA
Son dakika: Sivas'ın ardından bir kahreden haber de Şanlıurfa'dan! 5 kişi öldü...

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde, İbrahim Canan yönetimindeki otomobil, Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi'ne düştü. Kazada 5 kişi öldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Sivas'ın ardından bir kahreden haber de Şanlıurfa'dan! 5 kişi öldü...
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