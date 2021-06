Tasarlayıp ürettiği ortopedik cihazlarla engelleri kaldırıyor

20 yıldan fazla veterinerlik deneyimine sahip olan Gürkan Gülanber, klinik çalışmalarının yanında çeşitli nedenlerle engelli kalan can dostlar için protez ve ortez gibi yardımcı araçları tasarlayıp, geliştiren bir veteriner hekim. Geçici ya da kalıcı ortopedik problemler yaşayan kedi ve köpekler için yarımcı cihazlar tasarlayan Gülanber, bugüne kadar yüzlerce engelli hayvan dostumuzu hayata döndürdü.

ÜRETİMİ TÜRKİYE'DE YAPIYOR



Veterinerlik fakültesinden mezun olduğu günlerden beri protez ve ortez tasarlamaya ilgisi olan Gülanber, bu işe odaklanıp uzmanlaşmaya ise 2012 yılında başladı. O dönemde birlikte çalıştığı cerrahi uzmanı olan ağabeyi Doç. Dr. Güçlü Gülanber ile uzuv kaybı yaşamış hastalarının bu araçlara ulaşmasında zorluk çektiğini fark eden Gürkan Gülanber, "Hayvanların ihtiyaç duyduğu ortopedik cihazlar, yurt dışında üretiliyor ve hem geç geliyor hem de pahalı. Bu cihazları uygun zamanlarda ve uygun ölçülerde getirmek bir problemdi. Konuyu araştırdığımda bu araçların ülkemizde de rahatlıkla yapılabileceklerini gördüm. Bu konu üzerinde çalışmaya ve kendimi geliştirmeye başladım" dedi.





HASTANIN İHTİYAÇLARINA ÖZEL TASARLANIYOR



Bugüne kadar sayısız ortopedik araç tasarlayan Gülanber, araç tasarlama sürecini şöyle anlattı: "Bizim için süreç, öncelikle hastanın ihtiyaçlarının iyi tespit edilmesiyle başlıyor. Sonrasında probleme uygun aracın hastanın biyomekaniğine uygun olarak tasarlanması sürecine geçiliyor. Her hayvanın anatomisi, mekaniği ve gereksinimleri birbirinden farklı ve ihtiyaçları da o vakaya özel. Bu yüzden her birine özel bir süreç işletmek gerekiyor. Ben genellikle can dostumuzun veteriner hekimiyle çalışıyorum. Onunla birlikte ortaklaşa gereksinimleri belirleyip, buna göre oluşturduğum planı hekime sunuyor ve onay alıyorum. Sonrasında tasarım ve üretim süreci başlıyor. Provası yapılıp uygun olduğunu görünce de cihazı teslim ediyorum. Son olarak, kullanım konusunda hasta yakınını bilgilendirerek, gerektiğinde de cihazın bakım ve ayarlarını sağlayarak süreci tamamlıyorum."



KONUNUN UZMANINA DANIŞIN



Bu konuda uzman olmayan kişilerin ürettiği cihazların istenmeyen sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Gülanber, şunları söyledi: "Uzvunu kaybetmiş bir hayvanla karşılaştıklarında veya kendi can dostları bu tür bir durum yaşadığında, öncelikli olarak bir veteriner hekime danışmalarını öneririm. Uzmanından doğru bilgiyi almaları, ileride karşılaşacakları muhtemel sorunları önlemenin bir yolu. Ortopedik cihazlar can dostlarımızın normale yakın hayat sürdürmelerini sağlar ancak doğru bir prosedür izlenmesi şartıyla."