Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıkladı: Üsküdar’da bir ay içerisinde 15 eser açılacak

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bir ay içerisinde Üsküdar'da 15 eserin açılacağını sosyal medyadan duyurdu. Türkmen resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Hemşehrilerim; Bizim işimiz de aşkımız da hizmet! Pandemi sürecinde durmak bir yana adeta gaza bastık, Üsküdar'a yeni eserler kazandırdık. 1 ay içinde açacağımız tam 15 Eser ve tesis ile karşınızda olmanın gururu, mutluluğu içindeyiz! Haydi başlayalım" ifadelerini kullandı.



Türkmen sözlerine şöyle devam etti: 15 yeni eser Üsküdarımıza hayırlı uğurlu olsun! Yeni eserler için de nefes almadan çalışmaya devam edeceğiz! Her zaman söylediğimiz gibi, bizler ancak yavaşlarsak yoruluruz. Çünkü işimiz vaktimizden çok! #15Eser"



550 YILLIK RUMİ MEHMET PAŞA CAMİİ İBADETE AÇILIYOR

15 eserin neler olduğunu tek tek sosyal medyadan paylaşan Türkmen ilk olarak 550 yıllık Rumi Mehmet Paşa Camii hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkmen, sosyal medyadan "Üsküdarımızın nazar boncuklarından, 550 yıllık Rumi Mehmet Paşa Camii. Belediyemizin de katkılarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ünce restorasyonu yapıldı. Hayli uzun süren, incelikli bir süreçti ama çok şükür bitti, tekrar ibadete açılıyor. Kıyâmete kadar bâkî kalması duasıyla... " dedi.

"ESPOR MERKEZİNİZ ÇOK GÜZEL OLDU, İÇİNE BİR DE OYUNCU YETİŞTİRECEK AKADEMİ YAPTIK"



Espor Merkezi'nin de müjdesini veren Türkmen, " 'Eskiden böyle espor merkezleri vardı da, biz mi gamer olmadık' demeyin gençler, artık var! Espor Merkeziniz çok güzel oldu, içine bir de oyuncu yetiştirecek akademi yaptık. 5 Temmuz'da sürpriz turnuva ile açıyoruz! Yine en çok gençler 'İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR' diyecek!" ifadelerini kullandı.

"NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ'Nİ 50 BİN M2'DEN 90 BİN M2'YE ÇIKARDIK"

Türkmen Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin 90 bin m2'ye çıkarıldığını duyurarak, "Bize can veren yeşil alanları artırmak hep önceliğimiz oldu. Çok sevdiğiniz Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni 50 bin m2'den 90 bin m2'ye çıkardık. Çorak, metruk bir alanı yeni ağaçlar, seyir terasları, piknik ve yürüme alanları ile size nefes alanı yaptık. Hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL PARKI AÇILIYOR!

Şehit Eren Bülbül Parkı'nın açılışının bu ay içerisinde yapılacağını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "İyi ki varsın Eren! Şehitler diyarı Üsküdarımızda elbette seni de unutmadık. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde yaptığımız ŞEHİT EREN BÜLBÜL PARKI kahraman şehidimizin aziz hatırasına yakışan güzellikte bir park oldu. Bitirdik, açıyoruz! #15Eser #İyikiVarsınEren" dedi.

"ACIBADEM ŞEHİT METE SERTBAŞ PARKI BİTTİ, AÇIYORUZ"

15 Temmuz'da alçakça şehit edilen Acıbadem Şehit Mete Sertbaş'ın adının parka verdiğini açıklayan Türkmen, "Şehitlerimizin nesiller boyu yaşayacak aziz hatıralarını en güzel eserlerle yaşatan yerdir Üsküdar! Acıbadem Muhtarımız Mete Sertbaş'ın adı, 15 Temmuz'da alçakça şehit edildiği yerde yaşayacak! Acıbadem Şehit Mete Sertbaş Parkı bitti, açıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ÜLKEMİZİN İLK TAM KAPSAMLI OTİZM MERKEZİ'Nİ BİTİRDİK, AÇIYORUZ"

Türkmen, Sağlık Bakanlığı'nın himayelerinde ülkenin ilk tam kapsamlı Otizm Merkezi'ni bitirdiklerini ve açacaklarını duyurarak, "Sadece otizmli bireylerin tanı ve tedavisi takip edilmeyecek, aile ve bakıcılara da özel eğitim vereceğiz" dedi.

"KISIKLI BEREKET AŞEVİ EVLERE BEREKET, GÖNÜLLERE ŞİFA OLSUN"

Kısıklı Bereket Aşevi'nin bittiğini açıklayan Türkmen, "Yüzlerce yıl önce bir tas çorba ile başlayan, bugün de binlerce insanımıza dokunan kadim bir gelenektir Üsküdar'da Aşevi. Selimiye Aşevimize ek olarak, Kısıklı'ya büyük bir aşevi daha yaptık, açıyoruz. Kısıklı Bereket Aşevi evlere bereket, gönüllere şifa olsun" diyerek müjde verdi.

"AFET KOORDİNASYON MERKEZİ'Nİ AÇIYORUZ"

Türkmen, acil durumlarda ve doğal afetlerde Üsküdar'ın tüm koordinasyon ihtiyaçlarına karşılık verecek bir Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM ) yaptıklarını, bu merkezi bitirdiklerini ve açacaklarını ifade etti.

" 'ERGUVAN EVLERİ' KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJEMİZ BİTTİ"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değil Üsküdar'da, Türkiye'de Kentsel dönüşümün en güzel örneği. Çengelköy Güzeltepe'de 336 konutu, yüzme havuzu, spor ve sosyal tesisi ile "Erguvan Evleri" kentsel dönüşüm projemiz bitti. Haziran sonu teslim ediyoruz, kentsel dönüşüme birçok mahallemizde hız kesmeden devam" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜKSU FATMA CENGİZ CAMİİ. İBADETE AÇMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Türkmen Küçüksu Fatma Cengiz Camii'nin ibadete açılacağını belirterek, "Üsküdarımız'da 78 camimizi, hayırseverlerimizin de katkılarıyla dönemin şartlarına uygun, depreme dayanıklı olmaları için yeniden yaptık. Bunlar içinde, kendine özgü mimarisi ile çok özel bir eser oldu Küçüksu Fatma Cengiz Camii. İbadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"ÇENGELKÖY BEKARDERE ÇEŞMESİ'Nİ, KURUL ONAYLI PROJEYLE KAYBETTİĞİ ASLINA DÖNÜŞTÜRDÜK"

"Tarihi yüzyıllara dayanan ecdat yadigârı çeşmelerimiz göz bebeğimizdir!" diyen Türkmen sözlerini şöyle tamamladı: "Tarih içinde yeri 4 kez değişen ama son yerinde zemin kayması yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Çengelköy Bekardere Çeşmesi'ni, kurul onaylı projeyle kaybettiği aslına dönüştürdük."

"DİN GÖREVLİLERİ EĞİTİM MERKEZİ VE KİTABEVİ ÜSKÜDAR'A HAYIRLI OLSUN"

Din Görevlileri Eğitim Merkezi ve kitabevinin bittiğini açıklayan Türkmen, "Kendine özgü mimarisi ve çok amaçlı fonksiyonu ile Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında inşa ettiğimiz Din Görevlileri Eğitim Merkezi ve kitabevi Üsküdar'a, İstanbul'a hayırlı olsun!" dedi.

"KISIKLI ABDİPAŞA PARKIMIZ HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Üsküdar'da bir park daha kazandırdıklarını söyleyen Türkmen, "Geçtiğimiz günlerde buradan yeni bir park daha yapıyoruz diye müjde vermiştik. Kısıklı'ya, çok ihtiyaç duyulan bir park yapımına başladık, 14 Temmuz Çarşamba günü açıyoruz! Kısıklı Abdipaşa Parkımız hayırlı, uğurlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

"FERAH GAZİ MESCİDİ HAYIRLI OLSUN"

Türkmen, bir başka eserin daha bittiğini şöyle duyurdu: "Camilerimiz, mescitlerimiz bizim evimiz. Kadim şehrimize, Üsküdarımıza hak ettiği değerde, güzellikte camiler, mescitler kazandırmaya devam ediyoruz. Bunların sonuncusu olan, Ferah Gazi Mescidi Üsküdarımız'a hayırlı olsun.