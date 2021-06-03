Yıkım kararı yargıya taşındı

Eyüpsultan'daki Gençlik Parkı'nın yıkılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri haklarını mahkemede aramaya karar verdi. Toplanan bin imzayla İstanbul Bölge İdari Mahkemesi'ne giden 40 mahalleli parklarının yıkılmaması için dava açtı. İBB, Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi alanına Gençlik Parkı'nı dahil etmişti. Bölgede vatandaşların gidebildiği tek yeşil alan park aynı zamanda deprem için toplanma alanı. İBB'nin parkı yıkmak için aldığı karara karşı çıkan mahalleli konuyu yargıya taşıdı. Toplanan bin imzayla İstanbul Bölge İdari Mahkemesi'ne giden 40 vatandaş parklarının yıkılmaması için dava açtı. Dava sürecini takip eden mahalle sakinlerinden Koray Akın, "Burada yaşanan soruna ortak tepki veriyoruz. Bundan sonraki süreçte ne yapalım diye düşündük. Bunun neticesinde de yargı yoluyla hakkımızı aramaya karar verdik. Bine yakın imza topladık. Gönüllü 40 kişi ile birlikte İstanbul Bölge İdari Mahkemesi'ne gittik. Yıkılan yerlere istedikleri binayı yapsınlar. Ama parka hiçbir şekilde zarar verilmesin. Park bize kalsın. İstanbul deprem bölgesi. Burası da riskli bir nokta. Yarın bir deprem olduğunda biz bu binaların arasında kalmak istemiyoruz. Yargıdan gelecek cevabı bekliyoruz. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir müdahalesi olursa biz yine aynı tepkiyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.