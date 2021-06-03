Yunanistan’a kaçarken yakalanan tuğgeneral: "Rezil olmak istemedim"

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından yargılanması başlandı. Ankara 15. Ağır Mahkemesinde görülen duruşma tutuklu sanık Cankıymaz ve avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"REZİL OLDUM"

Mahkemede savunma yapan Nuri Cankıymaz, hakkında suçlamaları kabul etmediğini dile getirerek meslek hayatı boyunca devlete hizmet ettiğini söyledi. İddianamede örgütün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğine dair tespite ilişkin savunma yapan Cankıymaz, "Ankara'daki büfe telefonlarından arandığım söylenen tarihlerde Erzincan'da görev yapıyordum. Aramalar da ardışık değildir. Benle aynı zamanda aranan kişileri de tanımıyorum." dedi.

Hakkında örgüt evinde kaldığına yönelik beyanları da reddeden Cankıymaz, "34 yıllık görev süremde hiçbir yanlış yapmadım. Darbe girişiminden sonra yasal olarak 2 kez yurtdışına çıktım. 2020'nin eylül ayında evde yokken evime baskın yapıldı. Kayınvalidemin evindeydim. O dönem generallerin gözaltına alınma görüntülerini görünce yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma kararı aldım. Üzgünüm. Tamamıyla rezil oldum. Bu saatten kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

"KAÇAKÇILARLA İNTERNETTEN GÖRÜŞTÜM"

Mahkeme Başkanı Karaca'nın "Yurtdışına neden normal yollardan çıkmadın da başkasına ait kimlikle çıktınız?" sorusuna yakalama kararının olduğunu düşündüğünü söyleyen Cankıymaz, kaçakçılarla internet üzerinden irtibat kurduğunu söyledi.

Cankıymaz, "Yakalama kararım vardır diye düşündüm. İnternetten tanımadığım kişilerle irtibat kurdum. Kimlik için 600 lira, yurtdışına çıkış için de bin 200 avroya anlaştım. İstanbul Şişli'de otobüs durağında buluştuk. Kimliği teslim aldım" şeklinde konuştu.

Başkan Karaca'nın "Nasıl oldu da seninle yasadışı yollardan yurtdışına kaçacakların hepsi FETÖ şüphelisi asker çıkıyor?" sorusu sorması üzerine Cankıymaz, "Edirne'dekiler tanımadığım insanlardı. Galiba biri yüzbaşıydı. Hiçbirini tanımıyorum" diye cevap verdi.

Sanık avukatı da müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, önümüzdeki hafta askerde olan oğlunun yemin töreni olacağını ve bir baba olarak bu törene katılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Karaca'nın "Müvekkiliniz yurtdışına kaçsaydı nasıl katılacaktı oğlunun törenine?" sorusuna avukat, müvekkilinin pişman olduğunu öne sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.