150 yıllık hayal gerçek oluyor

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 150 yıl önce, gemilerin yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olarak hazırlanan Filyos Liman Projesi'ni bugün hizmete açıyor. Kolin İnşaat tarafından yapımına başlanan Filyos Limanı'nın hizmete girmesiyle, yıllık 25 milyon ton kuru yük elleçleme konteyner kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak. Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek.Aynı zamanda Marmara limanları ve Boğazlar'ın yükünü hafifletecek, hatta artan gemi trafiği nedeniyle Boğazlar'ın karşı karşıya kaldığı tehdidi azaltacak. Karadeniz'de bulunan doğalgazın, hatlarla karaya taşınmasıyla ilgili lojistik çalışmaların üssü olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) sondaj gemilerinin lojistik ve ikmal faaliyetlerini gerçekleştirmek için limana üs kurdu. Limanın sol giriş kısmında çalışmalarını sürdüren TPAO, doğalgaz rezervinin karaya çıkarılması konusundaki planlamaları dahilinde limandaki çalışma alanını genişletti. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı projesi ile 12 kilometre demiryolu ve 4.5 kilometre karayolu inşa edilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Zonguldak kıyılarında inşası tamamlanan Filyos Limanı'mız, hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyarak doğalgaz ve ticarette yeni bir üs olacak dev bir lojistik merkez projesidir" dedi. Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı olacak olan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını belirten Karaismailoğlu, "Filyos Limanı hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton kuru yük elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak. Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek" dedi.Ulaştırmave Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün açılacak olan Filyos Limanı'nın tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlara hatta İskandinav ülkelerine taşıyacağını bildirdi.Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Filyos Limanı Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak.Tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak.Filyos Limanı, 14 metre derinliğindeki rıhtımla 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ve 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet verecektir. Aynı anda, farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecek.