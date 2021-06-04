29 yıl sonra gelen barış

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve kanaat önderlerinin girişimleriyle Lale ve Canpolat aileleri arasındaki kan davası barışla noktalandı. Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde 1992 yılındaki yerel seçimlerde belediye başkanlığı için yarışan Lale ve Canpolat aileleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Şemdin Lale ve Hikmet Lale yaşamını yitirdi. Ölümle sonuçlanan kavga daha sonra kan davasına dönüştü. 1994 yılında ise Ekrem Canpolat husumetli oldukları kişiler tarafından öldürüldü. Yıllarca husumetli bir şekilde yaşayan her iki ailenin her yerel seçimlerde karşı karşıya gelmemesi için jandarma tarafından üst düzey güvenlik önlemleri alınıyordu. 29 yıl süren kan davasının barışla sonlandırılması için birçok girişim yapılmış olsa da taraflar buna pek yanaşmamıştı. 21 yıl önce Baykan Kaymakamlığı görevini yapan ve şimdi de Siirt Valisi olan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Lale ve Canpolat ailelerini barıştırmak için yoğun çaba içerisine girdi. Vali Hacıbektaşoğlu ile birlikte AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in de devreye girmesiyle taraflar barışmayı kabul etti. Atabağı beldesinde pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen törenle Lale ve Canpolat aile üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.