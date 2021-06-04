31 bin müzisyene 250 milyon TL destek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.Tüm dünya gibi Türkiye'nin de salgından olumsuz etkilendiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Özellikle son günlerde müzisyen arkadaşlarımızın seslerini duyduğumuzu, onların ilettikleri mesajları sosyal medyadan ve başka mekanizmalardan değerlendirdiğimizi bilmenizi isterim. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, sanatçılarımıza, tiyatrocu ve müzisyenlere verdiği destek önemlidir.""Müzik susmasın" projesi kapsamında bu desteklerin müzisyenlere ulaştırılacağını belirten Çelik, şöyle devam etti: "Müzik sendikası, müzik birlikleri ve müzik derneklerinden oluşan 9 sivil toplum kuruluşu, bakanlığımızın hiçbir müdahalesi olmaksızın 31 bin sanatçıyı bildirmiştir. Bu çerçevede toplam verilecek bu son desteklerle birlikte 250 milyon liraya ulaşan bir destek verilmiş olacaktır."Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşmeyi de değerlendiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:"İşbirliği yapacağımız alanlar, ihtilaflı alanlara göre çok daha fazla. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmiş FETÖ konusunda himayenin kalkmasıdır birinci konu. İkincisi, PYD/YPG terör örgütü bir PKK uzantısıdır. Bir terör örgütüne müttefikimizin destek vermemesi lazım. Biden başkan yardımcısıyken Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşmeleri oldu. Bu yeni dönemi ABD ile pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz."