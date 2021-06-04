5 ayda 6 bin kişi işe yönlendirildi

Tuzla'da iş arayan ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi (TUZKAM), yüzlerce firma ile yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan toplu iş görüşmelerine pandemi sürecinde de devam ediyor. TUZKAM'a başvuran iş arayan vatandaşların özgeçmişleri, personel arayan firmalara ulaştırılıyor. Ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak toplu iş görüşmesi desteği de sağlanıyor. 2021 yılının ilk beş ayında, sanayi, teknoloji, imalat, gıda, tekstil gibi sektörlerde hizmet veren dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen şirketler başta olmak üzere, yüzlerce firma ile yapılan çalışmalar kapsamında 6 bine yakın vatandaş işe yönlendirildi. Ayrıca Tuzla Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile yüzlerce farklı branşta mesleki yeterlilik eğitimleri de veriliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İlçemizde faaliyet gösteren firmalarımızın talepleri doğrultusunda, iş arayan, bize başvuru yapan vatandaşlarımızı mesleklerine göre tasnif ederek uygun yerlere yönlendirip, daha kolay iş bulmalarına imkân sağlıyoruz" dedi.