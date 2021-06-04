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Giriş Tarihi: 4.6.2021 14:12 Son Güncelleme: 4.6.2021 14:41

Son dakika: Bakan Koca'dan açıklaması! 30 milyonu geçti

AA
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! 30 milyonu geçti

Sağlık Bakanı , Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı. Koca: Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı.Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin. dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan tüm Türkiye'de uygulanan kornavirüs aşısı sayısı ile ilgili bilgi verdi. Koca: "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin." dedi.



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Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! 30 milyonu geçti
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