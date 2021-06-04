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Giriş Tarihi: 4.6.2021 22:07

merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

AA
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

merkezli 21 ilde 'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatılmış, 27'si polis, 5'i polislikten ihraç edilmiş ya da emekliye ayrılmış 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
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