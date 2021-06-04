Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabul ettiği Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak başarı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün (önceki gün) cimnastik dalındaki uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden gurur kaynağımız sporcularımızı Külliye'de misafir ettik. Gençliğin gücü ve Türkiye sevgisi bir araya gelince, hem onların hem bizim gözlerimizin içi gülüyor. Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi heyetiyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş da katıldı.