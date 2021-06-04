Başkale'de terör operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Gedikbaşı Mahallesi kırsalında 4 Haziran tarihinde operasyon düzenlendi.

İcra edilen operasyonda, 1 biksi makinalı tüfek, 1 RPG-7 roketatar silahı, 10 RPG-7 Roketatar Mühimmatı, 12 uçaksavar mühimmatı, 8 RPG-7 Roketatar sevk fişeği, 500 gram C-4 plastik patlayıcı, 5 el yapımı düzeneği, 1 cep telefonu ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 5 el telsizi çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.