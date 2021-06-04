Başkan’a pankartlı gönderme devam ediyor

İzmit İlçesinde bulunan Kuruçeşmeliler Derneği, seçim dönemi kendilerine verilen yakın ilgi ve iş sözünü yerine getirmediğini öne sürdüğü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i, geçen nisan ayında dernek binasına astıkları pankartla protesto etti. "Verdiğin sözleri ne çabuk unuttun Başkan" yazılı pankart Kuruçeşme Meydanı'nda 3 aydan bu yana asılı duruyor ve görenler tarafından da büyük dikkat çekiyor.

KUPA İLE POZ VERDİLER

Buldukları her fırsatta Başkan Hürriyet'e gönderme yapan dernek yönetimi, önceki gün yine pankartın altında Kocaelispor Kupası'yla bir poz daha verdi. Daha sonra Kocaelispor'un almış olduğu şampiyonluk kupası, dernek yönetiminin girişimleri sayesinde Kocaelispor'un tribün liderlerinden olan ve geçtiğimiz yıllarda hayata veda eden Kuruçeşmeli Serhat Boz'un mezarına da götürüldü. Serhat Boz dualarla anıldı.