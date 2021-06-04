Eylem planı hazır harekete geçiyoruz

Çevreve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni saran ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj ile ilgili olarak acil eylem planı hazırladıklarını bunu da pazar günü duyuracaklarını söyledi.Konya Sanayi Odası'nı ziyaret eden Bakan Kurum, "5 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleri ile ülkemizin 7 bölgesinde çok önemli çevre yatırımlarını İstanbul'da milletimizle paylaşacağız. Pazar günü de müsilaja ilişkin yapacağımız çalışmaları, atacağımız adımları milletimizle paylaşıyor olacağız. Hem acil önlemlerimiz olacak hem de uzun vadede yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız" dedi.