FETÖ’nün suikast timine ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılan 37 hükümlü 'nitelikli yağma' suçundan hâkim karşısına çıktı. FETÖ'nün suikast timinin 'nitelikli yapma' suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı. Karar duruşmasında, suikast timi komutanı Şükrü Seymen ile Taner Berber salonda hazır bulundu. 37 sanığa 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi. Böylece her bir sanık hakkında 270 yıl hapis cezası verildi. Tüm sanıklar toplam 9 bin 990 yıl hapse hükmedildi.