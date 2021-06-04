İSKİ'den CHP'li müdüre özel hizmet! Milletin parasını kendi arsası için kullanıyor





Tesisin sahibi Nafiz Ünlü, 2019 yerel seçimlerinde CHP Beykoz Belediye Başkan aday adayı olarak başvuruda bulundu. Bilişim, sistem analistliği ve siber güvenlik konularında uzman olan Nafiz Ünlü, 2020 yılı Temmuz ayında İSKİ Bilgi Teknolojileri Şube Müdür Vekili olarak atandı. Nafiz Ünlü'nün müdür olarak atanmasından aylar sonra, Kelebek Çiftliği'nin içinden geçen dereyle ilgili İSKİ ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı.