İspanya'da son 24 saatte 4 bin 975 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da, son 24 saatte 4 bin 975 vaka tespit edildi.

97 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 117'ye kadar geriledi. Ülkede dünden bugüne kaydedilen 97 artışla toplam can kaybı sayısı 80 bin 196'ya, 4 bin 975 artışla toplam vaka sayısı da 3 milyon 697 bin 987'e ulaştı.

İspanya'da salgından kaynaklanan ölümlerin son iki gündür artışta olması ve yeni vaka sayılarının 4 binin üzerine çıkması dikkati çekti. Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 21,6'sına tekabül eden 10 milyon 257 bin 209 kişinin aşılama süreci tamamlandı.

En az bir doz aşı olanların sayısının da 19 milyonu (nüfusun yüzde 40,1'i) geçtiği bildirildi.

Aşılama çalışmaları hastanelerin yanı sıra, aralarında Nou Camp (Barselona), Wanda Metropolitano (Madrid), La Cartuja (Sevilya), Anoeta (San Sebastian) gibi önemli stadyumların da olduğu spor ve konser alanlarında da devam ediyor.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağını öne sürüyor.