İstanbul’un yazını kışa çevirdiler

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin ağustos ayında kış çalışması yaptığını söyledi.İBB yönetiminin, Sayıştay raporunda yer alan tespite göre ağustos ayında kış çalışması işi yaptığını açıklayan Göksu, "Sayıştay raporunda böyle bir tespit var. 31 Mart'ta bitmesi gereken 'kış şartları ile mücadele çalışmaları' işinin süresini ağustos ayı sonuna kadar uzatmışlar. Yahu arkadaş, içinizde hiç mi aklı başında bir adam yok? İçinizden hiç kimse 'Yok arkadaş bu kadar da olmaz' demiyor mu? Sonunda İstanbul'un yazını kışa çevirmeyi de başardınız. Buradan İstanbullular adına Sayın Başkan'ı ve yönetimini uyarıyorum: İstanbulluların parasını çarçur etmenize müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. İstanbullunun emaneti olan her bir kuruşun hesabını vermek zorundasınız" ifadelerini kullandı.