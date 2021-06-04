İyi Parti Eski İlçe Başkanı: Bizim bilgilerimizi suç örgütlerine vermediklerini nereden bilelim

İYİ Parti Kulu Eski İçe Başkanı Osman Dinçer, kendilerinden habersiz eşi ve çocuklarını tekrar partiye üye yapan partililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Osman Dinçer, 'Bunlar o kadar boş o kadar yüzsüz insanlar ki, haberimiz olmadan eşimi, çocuklarımı ve diğer eski partilileri üye yapmışlar. Biz nereden bilelim bizim bilgilerimizi suç örgütlerine vermediklerini veya başka bir yerlerde işlem yapmadıklarını. Ben ve bazı üye arkadaşlar emniyete giderek şikayetçi olduk' dedi.

11 ay ilçe başkanlığı yapan Osman Dinçer, 16 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, 'Bazı nedenlerden dolayı bulunmuş olduğum Kulu İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan istifa ediyorum' açıklaması yapmıştı. Eşi, çocukları ve 400'e yakın eski partililerin haberleri olmadan yeniden partiye üye yapıldıklarını tespit eden Dinçer, emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.



'BİLGİLERİMİZİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE VERMEDİKLERİNİ NEREDEN BİLELİM'

Kendisinin ve bazı partililerin emniyete giderek sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirten Osman Dinçer SABAH'a konuştu. Dinçer şu ifadeleri kullandı: "Bu adamlar boş ve Kulu da sevilmeyen insanlar. Biz 11 ayda hiç adı sanı duyulmayan bu partiyi 500 üyeye ulaştırdık. Bizi istemeyip, şikayette bulundular. Ben Şubat ayında aynı gün hem başkanlıktan hem de üyelikten istifa ettim. Hiç olmayan bir şey adamın haberi olmadan adamı partiye kaydediyorlar. Benim de eşimi ve çocuklarımı üye yapmışlar. Beni ise haberim olur diye üye yapmamışlar. Biz bilgilerimizi bir suç örgütüne verilmediğini veya bilgilerle başka işlemler yapılmadığını nereden bilelim. Onlar bizim haberimiz olmaz sanıyorlardı. Konya'daki il sekreterini arayıp, 'Ne yüzsüz insanlarsınız' dedim Oda bana, 'bırak bu boş işleri' diye cevap verdi. Ben emniyete gidip şikayetçi oldum. Bazı arkadaşlarda parça parça gidip şikayetçi oluyor. Maddi ve manevi olarak hakkımızı arayacağız' dedi.

'BUNLAR FETÖ GİBİ FİLM ÇEVİRMEYİ İYİ BİLİRLER'

Sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin üye skandalını ortaya çıkaran Osman Dinçer'in paylaşımlarının altına yorumlar yapan eski üyelerde durama isyan etti. Figen Dinçer isimli kullanıcı yaptığı paylaşımda, 'Bunların hayatları düzenbazlık. Eski ilçe başkanının eşini ve akrabalarını gizliden, habersizce üye yapıyorlar. Bu kadar acizsiniz işte. Biraz gururunuz olsun be yobazlar, haysiyetsizler. Ama nerde o şeref sizde. Ben ve akrabalarım suç duyurusunda bulunacağız' yorumunu yaptı.

Kendilerine destek olan üyelere teşekkür eden Osman Dinçer ise kendisine verilen bir destek yorumunun altına, "İYİ Parti ile yola çıkılmaz. Hepsi kumpasçı, oyuncu, dalavereci, sahtekar onursuz, gurursuz insanlar. Meral Akşener'den hiçbir halt olmaz" ifadelerini kullandı.

Dinçer, 'Bu üye hırsızları benim üyelere çingen, aptal, ayak takımı diyerek hakir görüp sonrada üye bulamayınca habersiz hepsini üye yapmışlar. Bunlar FETÖ gibi kumpası, oyunu, yalanı dolanı, entrikayı, filim çevirmeyi ve hırsızlığı iyi bilirler. Kendilerini adam yerine koyup muhatap almıyorum' ifadelerini kullandı.

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