İYİ Parti’nin üye oyunu deşifre oldu

Konya Kulu'da geçen şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden eski İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Dinçer, kendisi ile birlikte istifa eden partililerin kimlik bilgilerinin habersizce kullanılarak yeniden partiye üye yapıldığını öne sürdü. Dinçer, "Kulu İYİ Parti İlçe Başkanlığı çok iyi çalışıyor. Eşim ve benle birlikte İYİ Parti'den istifa eden arkadaşlarımızı kimlik bilgilerini kullanaraktan habersiz tekrar üye kaydı yapıyorlar. Biraz utanın. 'Beğenmediğiniz, hakir gördüğünüz insanları üye yapmaya utanmıyor musunuz?' diyeceğim ama hani sizde o yüz, o karakter. Utanmaz adamlar! Siz millete kumpas kurmayı, arkadan dümen çevirmeyi çok iyi bilirsiniz. Haksız yere YSK hazinesinden para alınacak ve üyelerin haberi yok" açıklaması yaptı.